iOS 13.4 beta 3 jest już dostępne dla deweloperów i wkrótce Apple udostępni ten system także dla publicznych testerów. Ponownie doszukano się nowej funkcji i jest nią OS Recovery. Znalezione poszlaki pozwalają nam sugerować, że odtwarzanie oprogramowania iPhone’ów będzie możliwe nową, wcześniej niedostępną metodą. Znamy to już z Maców.

OS Recovery znalezione w iOS 13.4 beta 3 pozwoli na odtworzenie oprogramowania iPhone’ów czy iPadów (z tą wersją iPadOS) bez konieczności podłączenia urządzenia kablem do komputera, jak to jest teraz. Po prostu będzie to możliwe poprzez połączenie sieciowe. W ten sposób telefon pobierze potrzebne pliki. Następnie je zainstaluje. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak to dokładnie będzie działać w praktyce.

iOS 13.4 beta dla iPhone’ów to nie tylko OS Recovery

W poprzednich dwóch wersjach poglądowych iOS 13.4 beta doszukano się także innych nowości. Apple szykuje funkcję CarKey oraz nowe Memoji. Pewnych zmian doszukano się także w drugiej becie. Domyślamy się, że ta aktualizacja zostanie udostępniona w marcu. Niedługo po konferencji, którą ma planować gigant z Cupertino. Wiemy, że dużymi krokami zbliża się iPhone 9, w którym producent pokłada duże nadzieje. Wtedy też zobaczymy uaktualnienia macOS 10.15.4, watchOS 6.2, iPadOS i tvOS 13.4.

Przeczytaj także: AirPods – triki i sztuczki, które warto znać

źródło