Surface Go 2 LTE gości na stronie FCC. Premiera coraz bliżej

Surface Go 2 LTE to specjalna wersja nowego laptopa Microsoftu, która zapewni łączność z sieciami komórkowymi. Urządzenie dostrzeżono na stronie FCC. Tam pojawiają się kolejne informacje obejmujące dane techniczne. Dowiadujemy się, że Surface Go 2 ma Wi-Fi w standardzie 802.11ax. Jest też moduł Bluetooth 5.0.