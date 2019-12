Ryzen Threadripper 3980X to procesor AMD, który ma dostać aż 48 rdzeni i będzie w stanie obsłużyć do 96 wątków. Dostrzeżono jego SKU w kodzie CPU-Z 1.91. Nowy procesor będzie walczyć o klientów z Xeonami Intela. Jeśli Ryzen Threadripper 3980X zostanie odpowiednio wyceniony, to może odnieść spory sukces.