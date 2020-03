Asystent Google również może być pomocny w walce z pandemią COVID-19. Jak dobrze wiemy, obecnie mycie rąk jest bardzo ważne. Google postanowiło umieścić nową opcję w Asystencie w związku z koronawirusem. To utwór o tym, jak prawidłowo myć ręce. Nie jesteśmy jednak pewni, czy rzeczywiście chcecie to usłyszeć.

Chiński koronawirus rozprzestrzenia się po świecie i obecnie bardzo ważną czynnością jest częste mycie rąk. Przypomni o tym także Asystent Google i po prostu trzeba go o to zapytać. Funkcja jest już dostępna w anglojęzycznej wersji funkcji i ma postać piosenki trwającej 40 sekund. Może nie brzmi to zbyt dobrze, ale w czasie pandemii może mieć znaczenie edukacyjne.

Jeśli wyda się polecenie „HeyGoogle, help me wash my hands”, to po chwili Asystent otworzy piosenkę o myciu rąk. Możecie to sobie odsłuchać na poniższym wideo.

Asystent Google śpiewający o tym, że mycie rąk jest ważne

Pamiętajmy, że mycie rąk obecnie rzeczywiście jest bardzo istotne. Powinniśmy to robić za każdym razem po powrocie do domu. Wystarczy woda z mydłem, a samą czynność warto wykonywać przez 30 sekund lub dłużej. W kraju mamy coraz więcej chorych na COVID-19 i taka praktyka może pomóc nam uniknąć zakażenia.

źródło: AndroidPolice