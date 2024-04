iOS 17.5 beta 2 jeszcze dziś. Co nowego Apple szykuje dla iPhone’ów?

iOS 17.5 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępni dziś nowy build. Na finalną wersję uaktualnienia trochę jednak poczekamy. Wszyscy użytkownicy zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka powinni otrzymać iOS 17.5 w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

iOS 17.5 beta 2 to już druga wersja poglądowa nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, które wprowadza pewne nowości. Są to m.in. pewne zmiany związane z dostosowaniem się do nowych przepisów Unii Europejskiej. Deweloperzy będą mogli dystrybuować własne aplikacje poprzez niezależne strony. Taka opcja zostanie dodana wraz z nowym buildem, który zostanie udostępniony dziś.

Aktualizacja iOS 17.5 beta 2 dla deweloperów

Na razie Apple odda iOS 17.5 beta 2 w ręce deweloperów aplikacji. To oni będą mogli w pierwszej kolejności pobierać nową kompilację oprogramowania. Ponadto do pobrania będą nowe wersje poglądowe watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS i iPadOS z numerkami 17.5 oraz visionOS 1.2. Już wkrótce te same buildy zostaną udostępnione publicznym testerom.

Na finalne oprogramowanie przyjdzie nam jednak poczekać. Apple ma udostępnić iOS 17.5 dla iPhone’ów i pozostałe z wymienionych wyżej aktualizacji w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Powinno to zbiec się w czasie z debiutem nowych iPadów, które według ostatnich przecieków zadebiutują w pierwszej połowie maja.

źródło: opracowanie własne