iOS 16.2 beta 4 już jest. Apple szykuje finalną aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.2 beta 4 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple pomału finalizuje nad nią prace. Wynika to z faktu, że firma planuje ją udostępnić już w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Na nowości w iOS 16.2 beta 4 nie liczmy. Jednak finalna aktualizacja wprowadzi ich całkiem sporo.

iOS 16.2 beta 4 to kolejna odsłona poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów po trzeciej becie. Co nowego tu znajdziemy? Pewnie niewiele, bo Apple jest już pewnie na jakimś etapie finalizowania tego software przed publiczną premierą, która ma odbyć się w przyszłym miesiącu.

Tak więc na nowości w iOS 16.2 beta 4 pewnie nie ma co liczyć. Co nie zmienia faktu, że aktualizacja wprowadzi nowe funkcje. Będzie ich zresztą całkiem niemało, a ponadto pojawią się pomniejsze udoskonalenia czy poprawki błędów. Do publicznej premiery jest blisko.

Aktualizacja iOS 16.2 beta 4 przed wersją RC

Jest bardzo możliwe, że kolejną wersją po iOS 16.2 beta 4 nie będzie już poglądowe wydanie, a wariant RC (Release Candidate), czyli niemal sfinalizowane oprogramowanie. To potem zostanie udostępnione w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów. Powinno to nastąpić w okolicy połowy grudnia, ale jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnym terminie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

źródło: opracowanie własne