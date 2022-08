iOS 16 beta 6 dostępne. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16 beta 6 to najnowsza aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją deweloperom, a niedługo później też publicznym testerom, w postaci czwartej wersji. W iOS 16 beta 6 pojawiają się m.in. pewne nowości obejmujące procentowy wskaźnik baterii na górnym pasku.

Apple w iOS 16 beta 6 wprowadziło zmiany obejmujące procentowy wskaźnik baterii na pasku statusu. Pojawił się on w poprzednim wydaniu. Teraz Apple postanowiło zmienić jego zachowanie w przypadku włączenia trybu oszczędzania baterii. Wtedy pojawiał się on automatycznie. Natomiast teraz istnieje wybór.

iOS 16 beta 6 to kolejny krok do finalnej aktualizacji

Apple planuje udostępnić finalne wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów w przyszłym miesiącu. Wersja iOS 16 beta 6 przybliża firmę do tego celu. Teraz w zasadzie zostaną wprowadzone różne optymalizacje. Po to, aby software był pozbawiony jak największej liczby błędów. Wiemy też, że pewne nowe funkcje będą wymagały modelu Xs lub nowszych telefonów.

źródło: opracowanie własne