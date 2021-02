iPhone 13 Pro dostanie dużo usprawnień. Apple doda ekrany ProMotion i pojawi się Always on Display. Zobaczmy, co jeszcze ujrzymy w modelach iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro to dwa droższe smartfony Apple na 2021 rok, które były obiektem wielu przecieków. W tym tygodniu pojawił się obfity raport obejmujący planowane nowości. Wiemy, że wśród nich wymieniono ekrany ProMotion. Poza tym w końcu pojawi się długo wyczekiwana funkcja Always on Display, którą znamy z telefonów z systemem Android.

Ekrany ProMotion to takie, które będą w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. W telefonach Apple bardzo tego brakuje. Jednak to rozwiązanie otrzyma tylko iPhone 13 Pro. W tańszych smartfonach z iOS na razie tego nie ujrzymy. Samo Always on Display powinno też trafić do zwykłych trzynastek.

Powyżej widzicie, jak może wyglądać Always on Display na telefonach z iOS. Ma to być uproszczona wersja ekranu blokady. Znajdziemy tu czas, datę oraz kilka ikonek. Źródło twierdzi, że dodanie tej funkcji oraz ProMotion w modelach iPhone 13 Pro nie powinno wpłynąć na konstrukcję ekranu.

Apple iPhone 13 Pro to nie tylko Alyways on Display i ProMotion

Wiemy, że Apple planuje wprowadzić w modelach iPhone 13 Pro także usprawnienia obejmujące aparat. Sama konstrukcja się nie zmieni, ale zostaną użyte lepsze obiektywy (zwłaszcza ultraszerokokątny) i sensory. Spodziewajmy się też procesora A15 Bionic oraz udoskonalonego MagSafe.

