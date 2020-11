Aktualizacja: iOS 14.2.1 dołącza do aktualnych wersji oprogramowania dla telefonów Apple. Znajdziemy tu jednak tylko poprawki błędów dla modeli iPhone 12. Dla starszych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka niestety już nie.

iOS 14.2 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Apple udostępniło wcześniej w listopadzie. Wniosła ona sporo nowości. Tymczasem w przypadku modeli iPhone 12 firma odświeżyła oprogramowanie i w zasadzie odbyło się to po cichu. Co nowego pojawiło się w nowym software? I to jest bardzo dobre pytanie.

W zasadzie nie wiadomo, czym różni się nowa wersja iOS 14.2 od tej poprzedniej. Wiemy tylko, że różnice występują w oznaczeniach buildów. Ten nowy ma ciąg znaków 18B111. Natomiast pierwotny 18B92. Poza tym uaktualnione oprogramowanie dotyczy tylko smartfonów iPhone 12. Poprzednich już nie.

Nie każdy użytkownik modelu iPhone 12 zainstaluje nowe iOS 14.2

Tu warto dodać, że ci z was, którzy już wcześniej uaktualnili swoje smartfony iPhone 12 do pierwszego wydania iOS 14.2, tego nowego w uaktualnieniach automatycznych nie zobaczą. Pojawi się ono tylko na tych telefonach, które pracują jeszcze pod kontrolą wersji z numerkiem 14.1. Oczywiście można próbować wgrać software ręcznie, ale to chyba też nie ma większego sensu. Obecnie trwają też beta testy wydania z numerem 14.3.



źródło