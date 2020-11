Moto G10 Play w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Moto G10 Play to nowy średniak, który został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Co zaoferuje Moto G10 Play?

Moto G10 Play to smartfon, który oglądaliśmy już na renderach Onleaks. Teraz urządzenie zostało dostrzeżone w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam też pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co ten model ma do zaoferowania.

Motorola Moto G10 Play została dostrzeżona w Geekbench pod nazwą Moto G Play (2021). Testowany smartfon miał procesor z układem GPU Adreno 610. Jak dobrze wiemy, jest to 8-rdzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 460. Procesor jest wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Całość pracowała pod kontrolą Androida 10.

Kompletna specyfikacja techniczna Moto G10 Play na razie tajemnicą

Niestety, na więcej szczegółów o Motoroli Moto G10 Play trzeba będzie jeszcze poczekać. Baza Geekbench nie ujawnia nam więcej informacji. Kompletna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest znana. Wiemy jednak, że smartfon ma ekran o przekątnej 6,5 cala. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Z tyłu obudowy znajdzie się potrójny aparat. Znamy też wymiary urządzenia. To 165,3 x 75,4 x 9,5 mm.



