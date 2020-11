iPhone SE 3 pojawiał się już w przeciekach. Apple szykuje już takiego smartfona. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że premiera może odbyć się w pierwszej połowie 2021 roku. Nowe informacje w tym temacie dostarczył analityk Ming Chi Kuo. Dowiadujemy się, że gigant z Cupertino zmienił plany w związku z tym urządzeniem.

Kuo twierdzi, że iPhone SE 3 w pierwszej połowie 2021 roku się nie pojawi. Apple doda do oferty to urządzenie w późniejszym czasie. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to nastąpić. Według analityka zmiany planów powiązane są z łańcuchem dostaw. Dokładnie z partnerami, którzy dostarczają do telefonów firmy z Cupertino elementy dla aparatów.

Apple iPhone SE 3 z pewnością będzie sukcesem



iPhone SE 3 to smartfon, który jest skazany na rynkowy sukces. Poprzednik, który debiutował w kwietniu tego roku, sprzedaje się naprawdę świetnie. W trzecim kwartale tego roku był to drugi najpopularniejszy na świecie model telefonu. Lepiej sprzedawała się tylko podstawowa jedenastka, która pod tym względem była liderem.

źródło