Android Auto 5.8 pozwoli zmienić tapety. Asystent Google otrzyma skróty

Android Auto 5.8 to najnowsza wersja popularnej aplikacji. Serwis źródłowy doszukał się ciekawych nowości. Obejmują one funkcję Asystent Google oraz tapety. Tak, wkrótce będzie istniała możliwość zmiany tła. Będzie jednak trochę ograniczona. Zobaczmy, czego się spodziewać.

W kodzie Android Auto 5.8 znaleziono wzmianki, które odpowiadają za możliwość zmiany tapety. Początkowo będzie to sześć gotowych teł. Możecie je zobaczyć poniżej. Na tę chwilę nie wiadomo, czy będzie istniała możliwość ustawienia dowolnego tła. Na przykład zdjęcia zrobionego aparatem telefonu. Podobnie uczyniło w tym roku Apple, które umożliwiło ustawienie tapet w platformie CarPlay.

Android Auto 5.8 to zmiana tapety, ale też nowe opcje dla funkcji Asystent Google

Asystent Google otrzyma nowe skróty, o których to jakiś czas temu wam wspominaliśmy. Będzie to możliwość dodania takiego elementu do launchera. Poniżej możecie zobaczyć, jak to właśnie wygląda w Android Auto 5.8. Na razie nie wiadomo, kiedy taka opcja pojawi się w platformie u wszystkich. Można ją jednak już włączyć, czego dowodem są widoczne niżej zrzuty ekranowe.

źródło