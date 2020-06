iPhone 12 5G jest coraz bliżej. Jesienią Apple zaprezentuje nowe smartfony na 2020 rok, w tym dwa modele Pro. Wcześniej w sieci pojawiały się informacje o opóźnieniach i wygląda na to, że tych nie da się uniknąć. Tymczasem produkcja co najmniej jednego z telefonów ma szansę ruszyć w normalnym terminie.

Tym telefonem ma być iPhone 12 5G z 6,1-calowy ekranem. Jak dobrze wiemy, drugi z tańszych modeli ma dostać 5,4-calowy wyświetlacz. Produkcja tego pierwszego ma rozpocząć się w lipcu lub sierpniu. Apple zazwyczaj co roku właśnie w tym czasie uruchamia masowe składanie nowych telefonów z iOS. Po to, aby mieć ich odpowiednie ilości we wrześniu.

iPhone 12 5G – Apple w każdym modelu umieści ekran OLED

Wiemy, że Apple planuje umieścić ekrany OLED w każdym z czterech planowanych telefonów. Model SE był ostatnim z wyświetlaczem LCD i pora na rozstanie się z tą technologią. Wiemy, że za około 80% dostaw paneli ma odpowiadać Samsung Display. Jednak Apple zamówiło też ekrany u LG Display oraz chińskiego BOE. To właśnie one mają trafić do tańszych telefonów firmy na 2020 rok. Ciągle nie ma pewności, że iPhone 12 5G zadebiutuje we wrześniu. Możliwe, że oficjalna zapowiedź zostanie opóźniona do października.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

https://www.tablety.pl/tag/homepod/

źródło: Digitimes