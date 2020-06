P40 Pro Plus to flagowiec Huawei, którego w końcu można zamawiać. Ruszyła przedsprzedaż smartfona w Chinach i wiemy, że w niedługim czasie telefon będzie można też kupić w Polsce. W Państwie Środka model Huawei P40 Pro Plus będzie dostępny na rynku jeszcze w tym tygodniu. Jego cena nie jest jednak niska.

Huawei P40 Pro Plus miał premierę pod koniec marca. Jednak do tej pory smartfon nie trafił do sprzedaży. Teraz to ulega zmianie, bo w Chinach, zgodnie z zapowiedziami, ruszyła przedsprzedaż. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 7988 juanów. Urządzenie trafi do sklepów już 6 czerwca.

Cena Huawei P40 Pro Plus w Europie będzie wyższa i wyniesie 1399 euro za wariant z 512 GB miejsca na dane. U nas zapewne też będzie przedsprzedaż, ale na razie nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi. Pewnie później w tym miesiącu. Pewnie pojawią się jakieś gratisy. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Wiemy, że Huawei P40 Pro Plus różni się od tańszego modelu aparatem fotograficzny. Umieszczono tam dodatkowy, piąty obiektyw. Dzięki temu smartfon oferuje większe możliwości z zakresu zoomu. Dane techniczne telefonu Huawei P40 Pro Plus znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro Plus – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli i 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.9 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

209 g

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

źródło: Weibo