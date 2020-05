macOS 10.15.5 Catalina to nowa aktualizacja dla komputerów Mac, którą udostępniło wszystkim Apple. Wśród nowości jest funkcja kondycja baterii dla MacBooków oraz inne udoskonalenia i poprawki znalezionych błędów. Zobaczmy, co jeszcze wprowadza aktualizacja do macOS 10.15.5. Znamy już oficjalny wykaz zmian.