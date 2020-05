iPhone 12 to cztery nowe smartfony Apple, których premiera jest coraz bliżej. Apple zwiększy w podstawowych modelach pamięć na dane. W końcu będzie to 128 GB miejsca. Każdy z modeli iPhone 12 ma dostać tyle pamięci. Przez ostatnie trzy lata były to kości w rozmiarze 64 GB, co dziś jest naprawdę niewystarczające.

iPhone 12 jest coraz bliżej i ostatnie plotki sugerują, że w modelach Pro Apple umieści ekrany 120 Hz. Premiera ma odbyć się jesienią i wiemy, że może dojść do opóźnień. Tymczasem pojawiły się nowe informacje, które ponownie przekazał Jon Prosser. Tym razem obejmują one pamięć na dane.

Każdy z modeli iPhone 12 w podstawowej konfiguracji ma dostać 128 GB miejsca na dane. Jeszcze kilka lat temu było to 32 GB, a od 2017 roku 64 GB, co kontynuowano przez kolejne trzy lata. U konkurencji jest to już standard. Apple zazwyczaj robi to później i jest to typowy zabieg marketingowy, który ma na celu zwiększyć sprzedaż modeli z większą pamięcią.

iPhone 12 może nie zadebiutować we wrześniu i Apple pokaże go później

Ciągle nie wiemy, czy opóźnienia, z którymi spotkało się Apple, wpłyną na przesunięcie daty premiery modeli iPhone 12. Nie można tego jednak wykluczyć. Jeśli tak będzie, to jesienna konferencja może zostać przesunięta na październik. Ceny mają zaczynać się od 649 dolarów.

Tylko w telefonach iPhone 12 Pro ma pojawić się potrójny aparat fotograficzny z sensorem LIDAR. Jednak w każdym z czterech Apple ma zaimplementować modemy 5G. To samo dotyczy ekranów OLED. Firma rw tym roku ozstaje się z panelami LCD.

