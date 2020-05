Galaxy A41 to najnowszy średniak marki Samsung, który debiutuje w Polsce. Smartfon będzie dostępny w sprzedaży później w tym miesiącu. Cena w kraju jest już znana i przekracza tysiąc złotych. Zobaczmy więc, co Samsung Galaxy A41 ma do zaoferowania. Telefon ma 6,1-calowy ekran oraz 8-rdzeniowy procesor Helio P65.