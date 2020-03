iPhone 12 dostanie SoC Apple A14. TSMC ma mieć procesory na czas

iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro to smartfony, które dostaną procesor Apple A14 Bionic. Jego produkcją zajmie się TSMC. Tajwańczycy już w przyszłym miesiącu uruchomią testowy program pilotażowy wytwarzania układów. Wiemy, że Apple A14 to 5-nanometrowy układ. Chipy mają być gotowe na czas i nie powinno być opóźnień.

iPhone 12 (Pro również) dostanie nowy procesor Apple A14 Bionic, który to ma być naprawdę potężnym chipem. SoC będzie wytwarzany w 5-nm litografii i wiemy, że za dostawy będzie ponownie odpowiadać TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). W przypadku samych smartfonów z iOS mogą być opóźnienia. Wygląda jednak na to, że nie będą one spowodowane niedostępnością nowych układów SoC.

TSMC chce uruchomić testową produkcję chipów Apple A14 Bionic już w przyszłym miesiącu. Tak więc będzie to podobny czas, jak w przypadku układów dla firmy z Cupertino sprzed lat. Zazwyczaj program pilotażowy ruszał w okolicy kwietnia lub maja. Potem, najpóźniej w czerwcu, będzie odbywać się masowe wytwarzanie procesorów. Po to, aby w sierpniu były płynne dostawy, bo wtedy to rozpocznie się składanie modeli iPhone 12 na dużą skalę.

Dostawy Apple A14 Bionic nie wpłyną na problemy z modelami iPhone 12

Wygląda na to, że TSMC panuje nad sytuacją i będzie w stanie dostarczać procesory Apple A14 Bionic w odpowiednich ilościach na czas. Jednak sam iPhone 12 znajduje się obecnie na etapie EVT. To ważny moment i wtedy pracownicy firmy odbywają dużo podróży do Chin. Te jednak z racji zagrożenia koronawirusem zostały mocno ograniczone. Nie wiadomo w jak dużym stopniu może to wpłynąć na pracę nad telefonami.

źródło: Digitimes