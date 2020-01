Apple A14 Bionic to procesor, który trafi do modeli iPhone 12, które zobaczymy we wrześniu. Nowe plotki sugerują, że SoC będzie wytwarzany w 5 nm. TSMC planuje uruchomić produkcję już w drugim kwartale 2020 roku. iPhone 12 z Apple A14 Bionic ma być bardzo wydajnym smartfonem. Nowy układ ma oferować wielką moc.

Apple A14 Bionic to procesor, który trafi do modeli iPhone 12, które według ostatnich przecieków mają dostać także ekrany od chińskich producentów. Już wcześniej mówiono, że procesor ma być wytwarzany w 5 nm. Wygląda na to, że tak będzie, co sugerują nowe plotki. Opublikował je serwis Digitimes.

Apple A14 Bionic ma powstawać w litografii 5 nm, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz umożliwi zwiększenie tranzystorów. Produkcją ma zająć się ponownie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Samsungowi w tym roku ponownie nie przypadnie wyprodukowanie układów SoC do telefonów z iOS. Jednak Koreańczycy odbiją to sobie na ekranach, bo mają ich dostarczyć najwięcej. Nowe informacje sugerują, że proces wytwarzania rozpocznie się w drugim kwartale 2020 roku. Jak najbardziej powinno tak być, bo latem nowe smartfony będą już składane w całość.

iPhone 12 z Apple A14 Bionic ma być bardzo wydajny

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że procesor Apple A14 Bionic ma być naprawdę mocny. iPhone 12 może stać się po premierze najwydajniejszym smartfonem i tym samym zdeklasuje modele z Androidem, które będą mieć pod obudową układ Snapdragon 865. Szczegóły techniczne nowego SoC nie są jednak znane. Jest na to zbyt wcześnie. Premiera odbędzie się dopiero we wrześniu.

źródło: Digitimes