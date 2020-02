iPhone 9 i iPhone 12 to smartfony, które trafią do oferty Apple w 2020 roku. Ponownie pojawiają się raporty, że dostawy mogą być niewystarczające. Przez chińskiego koronawirusa mogą występować liczne utrudnienia w zapewnieniu odpowiedniej podaży. Łańcuch dostaw może osiągnąć pełne moce nawet dopiero w czerwcu.

iPhone 9 zostanie zaprezentowany przez Apple w przyszłym miesiącu. To smartfon, który ma odnieść duży sukces. Przede wszystkim z racji niskiej ceny. Potem, we wrześniu 2020 roku, zobaczymy modele iPhone 12. Powracają jednak raporty o problemach obejmujących dostawy. Nowe rewelacje w tym temacie dostarczają analitycy Wedbush.

Jeśli wszystko potoczy się pomyślnie, to łańcuchy dostaw mogą odzyskać 100% mocy w okolicy kwietnia. Wtedy będziemy już po oficjalnej zapowiedzi modelu iPhone 9. Nie powinno więc być większego wpływu na produkcje „dwunastek”. Jednak może być tak, że dostawy będą odbywać się na mniejszym poziomie nawet do czerwca. W tym przypadku mogłoby to mieć już duży wpływ na produkcję taniego telefonu z iOS.

iPhone 9 już blisko i Apple wierzy w jego sukces

iPhone 9 to smartfon, który ma świetnie się sprzedawać. Apple rzekomo złożyło wstępne zamówienie na kilka milionów sztuk tego telefonu. Ceny mają zaczynać się od 399 dolarów, co jest już dużo mniejszą kwotą od 699 dolarów, które trzeba zapłacić za podstawową jedenastkę. Wiemy, że pod obudową znajdzie się wydajny procesor Apple A13 Bionic oraz udoskonalony aparat fotograficzny, ale tylko z jednym obiektywem. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na debiut.

