OnePlus 8 Pro 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Doszło do przecieku i w sieci pojawiły się zdjęcia oraz dane techniczne flagowca. Częściowa specyfikacja pokrywa się z tym, co o OnePlus 8 Pro 5G wiedzieliśmy już wcześniej. Telefon ma poczwórny aparat fotograficzny. Otrzyma także procesor Snapdragon 865.