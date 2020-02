iOS 13.4 beta 2 dostępny. Co nowego w tej aktualizacji Apple dla iPhone’ów?

iOS 13.4 beta 2 jest już dostępny. W tej wersji aktualizacji Apple dla iPhone’ów też pojawiają się pewne nowości. Zobaczmy więc, co nowego pojawiło się w tej konkretnej odsłonie oprogramowania. Zmiany dotyczą ponownie paska w aplikacji Mail. Spodziewamy się, że finalna wersja iOS 13.4 zostanie udostępniona w marcu.

iOS 13.4 beta 2 udostępniono niedługo po poprzedniej, poglądowej wersji oprogramowania. Apple wyda to uaktualnienie dla iPhone’ów za kilka tygodni. Ponownie doszukano się pewnych nowości w systemie. Zobaczmy więc, co nowego znaleziono.

iOS 13.4 beta 2 – co nowego

iOS 13.4 beta 2 wprowadza w aplikacji TV możliwość zmiany jakości strumieniowanych filmów i seriali. Apple przygotowało do wyboru dwie opcje, które można wybrać przy połączeniu z siecią komórkową oraz Wi-Fi. Pierwszą jest niska (do 600 MB/h), a drugą wysoka. Następnie mamy ponowne zmiany obejmujące dolny pasek w wiadomościach z aplikacji Mail. Usunięto flagę i dodano w zamian przycisk tworzenia nowego e-maila.

Wiemy też, że w drodze jest funkcja CarKey, która pozwoli m.in. na uruchomienie auta iPhone’em. Co ciekawe, w iOS 13.4 beta 2 doszukano się opcji współdzielenia takich wirtualnych kluczy. Apple pozwoli wysyłać je poprzez aplikację iMessage do innych osób. Odbiorca będzie więc mógł także uruchomić samochód właściciela.

Finalnej wersji iOS 13.4 spodziewajmy się w marcu. Możliwe, że system zostanie udostępniony po konferencji, gdzie zostanie pokazany iPhone 9. Pojawią się także inne aktualizacje. To macOS 10.15.4, watchOS 6.2, iPadOS i tvOS 13.4. Zanim to jednak nastąpi, to zapewne Apple udostępni jeszcze kilka wersji beta.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło