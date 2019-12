iPhone 12 Pro z pewnością dostanie udoskonalony aparat. Teraz dowiadujemy się, że ma pojawić się lepsza stabilizacja obrazu, nad którą Apple już pracuje. Ma ona trafić do high-endowych iPhone’ów na 2020 rok. Możliwe więc, że takie rozwiązanie znajdzie się wyłącznie w modelach Pro. W tych tańszych może się nie pojawić.

iPhone 12 Pro to smartfon Apple, który zostanie pokazany we wrześniu 2020 roku. Plotki sugerują ekran o przekątnej 6,1, a w edycji Max 6,7 cala. Pojawią się także dwa tańsze modele. Teraz Digitimes raportuje, że pojawi się lepsza stabilizacja obrazu. Ma to być możliwe dzięki dołączeniu bardziej zaawansowanego elementu.

Telefony z iOS już obsługują OIS, ale w modelach na 2020 rok Apple chce, aby stabilizacja obrazu działała jeszcze lepiej. Nie wiadomo jednak, co w modelach iPhone 12 Pro dokładnie ulegnie zmianie. Dla porównania, OIS znajduje się w głównym obiektywie i teleobiektywie tegorocznych smartfonów. Natomiast obiektyw szerokokątny już takiej funkcji nie ma. Trudno więc powiedzieć, jakie dokładnie plany ma firma w tej kwestii. O tym przekonamy się dopiero z czasem.

iPhone 12 Pro to nie tylko lepsza stabilizacja obrazu, ale przede wszystkim 5G

Jak dobrze wiemy, telefony z iOS na 2020 rok doczekają się modemów 5G. Wielu analityków wierzy, że to ten konkretny element napędzi Apple bardzo dużą sprzedaż. W tym roku skupiono się na aparacie i bateriach. Jednak wiele osób czeka z przesiadką właśnie do momentu, aż zostanie zaimplementowany modem łączności z sieciami nowej generacji. Co w zasadzie można zrozumieć.

