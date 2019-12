Samsung Galaxy S10 Lite to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera jest bardzo blisko. W sieci pojawiły się dane techniczne i cena. Telefon będzie dostępny w Europie i jego specyfikacja jest już znana niemal w całości. Wiemy też, że cena modelu Samsung Galaxy S10 Lite będzie niższa od kwoty 700 euro.

Samsung Galaxy S10 Lite pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Premiera jest już bardzo blisko. Tymczasem w sieci pojawiły się dane techniczne i cena. W Europie smartfon ma kosztować 679,99 euro. Dla porównania model S10e debiutował w cenie 749 euro.

Samsung Galaxy S10 Lite ma 6,7-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem. Rozdzielczość panelu to Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 855 i 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowarki o mocy 45 W.

Wiemy też, że Samsung Galaxy S10 Lite ma aparat z głównym sensorem 48 Mpix. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 12 Mpix i kamerkę 5 Mpix do zdjęć makro. Aparat do selfie ma sensor 32 Mpix. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z One UI 2.0. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S10 Lite znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S10 Lite – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 855 z GPU Adreno 640

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 48 + 12 + 5 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2.0

źródło