Realme Race Pro to nadchodzący flagowiec. W sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co zaoferuje Realme Race Pro.

Realme Race Pro to flagowiec chińskiej marki, którego premiera odbędzie się w tym kwartale. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Tym razem informacji jest znacznie więcej niż ostatnio. Wraz z tym smartfonem zobaczymy też model X9. Zobaczmy więc, co ma zaoferować Realme Race Pro.

Wiemy, że Realme Race Pro otrzyma 6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+. Co ciekawe, będzie on w stanie odświeżać obraz nawet w 160 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 888 z nawet 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i będzie można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy aż 125 W.

Realme Race Pro otrzyma też aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Dwa pozostałe mają matryce 13 MP. Informacje o przedniej kamerce nie są znane. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme Race Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli z odświeżaniem w 160 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 13 + 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło