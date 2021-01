Google Pixel 4a 5G to smartfon, który własnym właścicielom zaczął niedawno sprawiać problemy. Zaczęły się one kilka tygodni temu i błędy pozostają nierozwiązanie. Wiążą się one z przyciskami nawigacji. Te potrafią nie reagować na wciśnięcie użytkownika i wygląda na to, że są to główne nieprawidłowości zgłaszane przez użytkowników.

Przyciski nawigacji są głównym błędem z dotykiem zgłaszanym przez użytkowników modelu Google Pixel 4a 5G, ale nie jedynym. Wśród innych wymienia się problemy z reakcją ekranu także w innych miejscach. Niedogodności występują rzadziej tam, gdzie używana jest nawigacja oparta na gestach. Nieprawidłowości pojawiły się w grudniu.

Problemy z Google Pixel 4a 5G zaczęły występować w grudniu

Wiemy, że te zgłaszane przez użytkowników Google Pixel 4a 5G zaczęły występować już w zeszłym miesiącu. Pojawiły się wraz z aktualizacją, która wprowadziła grudniowe poprawki bezpieczeństwa dla Androida. Firma zna te błędy. Mimo to w styczniowym patchu rozwiązanie nie zostało uwzględnione i nadal trzeba na nie czekać.

