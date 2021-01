Samsung Galaxy S21 Ultra był obiektem wielu przecieków. Do niedawna widzieliśmy tylko dwa kolory tego modelu. To srebrny i czarny. Tymczasem okazuje się, że odcieni będzie łącznie aż pięć. Ujawniają nam to nowe rendery, które wyciekły do sieci. To świetna informacja dla osób, które planują zakup modelu Samsung Galaxy S21 Ultra.

Nowe kolory obudowy modelu Samsung Galaxy S21 Ultra widzicie poniżej. Pojawiły się szary, ciemnoniebieski i brązowy odcień. Taki wybór z pewnością cieszy. Trochę szkoda, że zabrakło czerwonego, w którym będzie można zakupić Plusa. Ten smartfon też będzie dostępny łącznie w pięciu wariantach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S21 Ultra jest już blisko. Smartfon zadebiutuje jutro i niedługo po Unpacked ma ruszyć przedsprzedaż. Ceny są już znane i w Polsce prawdopodobnie będą startować od 5999 zł. Znana specyfikacja techniczna telefonu oparta na dotychczasowych przeciekach widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło