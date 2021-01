One UI 3.0 i Android 11 trafiają na Galaxy S10 5G. Aktualizacja pojawia się także na modelu Samsung Galaxy S10e. Właściciele Plusa na One UI 3.0 czekają.

One UI 3.0 i Android 11 trafiają na kolejne modele. Teraz aktualizacja zaczęła pojawiać się na smartfonach Samsung Galaxy S10 5G oraz Galaxy S10e. Pierwsze raporty na ten temat spływają od użytkowników obu telefonów pochodzących ze szwajcarskiej dystrybucji. Nie tak dawno uaktualnienie trafiło także na wariant Lite.

Android 11 z autorską nakładką One UI 3.0 dla smartfonów Samsung Galaxy S10 5G i S10e jest wprowadzany wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków ETLJ. Na razie wydaje się, że oprogramowanie pojawiło się tylko na jednym rynku. Jednak wkrótce powinno być udostępniane także w innych krajach. To kwestia najbliższych dni.

Aktualizacja One UI 3.0 z systemem Android 11 dla Galaxy S10 5G i S10e, ale nie Plusa

Wygląda na to, że Samsung Galaxy S10 Plus na razie jeszcze nie dostaje systemu Android 11. Właściciele tego konkretnego modelu na One UI 3.0 pewnie załapią się jednak w najbliższych dniach. Na dostępność oprogramowania w Polsce zapewne też nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

