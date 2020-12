One UI 3.0 z systemem Android 11 trafia na kolejnego smartfona Samsunga. Tym razem to Galaxy Note 10 Plus. Aktualizacja One UI 3.0 pojawiła się w Niemczech.

One UI 3.0 i Android 11 trafiły już w finalnej wersji na wybrane smartfony. Teraz aktualizacja pojawiła się dla flagowca z 2019 roku. To Samsung Galaxy Note 10 Plus, który zaczął dostawać nowe uaktualnienie na wybranych rynkach. Pierwsze raporty na ten temat spłynęły z Niemiec.

Samsung Galaxy Note 10 Plus otrzymuje system Android 11 z autorską nakładką One UI 3.0 wraz z firmware, który kończy się ciągiem znaków ETLL. Aktualizacja jest już dystrybuowana. Wiemy także, że zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z grudnia. Poniżej zrzut ekranowy w języku niemieckim. Wkrótce nowe oprogramowanie powinno pojawić się także na innych rynkach.

Android 11 z One UI 3.0 nie tylko dla Galaxy Note 10 Plus

Android 11 z nakładką One UI 3.0 trafił przed końcem tego roku na naprawdę sporo smartfonów. Samsung Galaxy Note 10 Plus jest kolejnym telefonem, który w grudniu załapał się na nowy software. Wcześniej otrzymały go tegoroczne flagowce i wybrane modele ze składanymi ekranami. Natomiast ostatnio update pojawił się także dla S10 Lite.

