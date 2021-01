Redmi 9T to smartfon, który jest blisko. Pojawił się unboxing i dokładna data premiery. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Redmi 9T.

Redmi 9T już pojawiał się w przeciekach. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że będzie to przebrandowany model 9 Power. W sieci pojawił się unboxing, który zdaje się to potwierdzać. Jest też dokładna data premiery i jest nią 8 stycznia. Zobaczmy, co wiemy o Redmi 9T.

Wspomniany unboxing Redmi 9T został już usunięty z YouTube’a, ale mamy kilka zrzutów ekranowych, które widzicie poniżej. Na końcu dla porównania jest render prasowy modelu 9 Power. Oba smartfony są do siebie łudząco podobne. Cena drugiego w Indiach to 10999 rupii, czyli około 565 zł. W Europie będzie to jednak wyższa kwota.

Spodziewajmy się więc, że Redmi 9T ma 6,53-calowy ekran Full HD+ czy Snapdragona 662. Poczwórny aparat ma główny sensor 48 MP. Ponadto pod obudową jest wielka bateria o pojemności 6000 mAh. Domniemana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi 9T – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 +8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI

