Redmi 9T coraz bliżej. Nowy smartfon Xiaomi certyfikowany

Redmi 9T to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Sprzęt dostrzeżono na stronie NBTC. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Redmi 9T.

Redmi 9T to smartfon Xiaomi, który zadebiutuje w pierwszym kwartale 2021 roku. Będzie to model ze średniej półki cenowej. Urządzenie zostało dostrzeżone pod właśnie taką nazwą na stronie NBTC. To przybliża sprzęt do rynkowego debiutu.

Redmi 9T ukrywa się pod nazwą kodową M2010J19ST. Strona NBTC tak naprawdę nie ujawnia nam prawie nic o tym telefonie. Wiadomo tylko, że sprzęt zapewnia łączność z sieciami LTE. Z 5G już nie. W rzeczywistości spodziewam się, że będzie to przebrandowany model 9 Power.

Jeśli tak jest w rzeczywistości, to Redmi 9T otrzyma 6,53-calowy ekran LCD i procesor Snapdragon 662. Nie zabraknie też bardzo dużej baterii o pojemności 6000 mAh. Na pokładzie znajdzie się także poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Znana specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi 9T widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 9T – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI

źródło