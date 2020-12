Xiaomi Mi 10 Lite 5G to znany średniak. Jest aktualizacja do systemu Android 11 z MIUI 12. Uaktualnienie jest dostępne dla Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Europie.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G z europejskiej dystrybucji doczekał się ważnego uaktualnienia. To aktualizacja do systemu Android 11. Oczywiście, nie jest to czysta platforma Google, a z autorską nakładką Chińczyków, czyli MIUI 12. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda.

Aktualizacja do systemu Android 11 dla smartfona Xiaomi Mi 10 Lite 5G pojawia się wraz z MIUI 12.1.2.0.RJIEUXM. To oprogramowanie, które kilka dni temu trafiło na egzemplarze pochodzące z chińskiej dystrybucji. Teraz dostępność software jest zwiększana w końcu o rynki europejskie. Software udostępniany drogą OTA waży 2,8 GB.

Android 11 z MIUI 12 dla Xiaomi Mi 10 lite 5G jeszcze nie dla wszystkich

Android 11 z nakładką MIUI 12 dla modelu Xiaomi Mi 10 Lite 5G oznaczony jest jako Stable Beta. To oznacza, że na razie dostęp do oprogramowania dostają tylko wybrane osoby. Z czasem dostępność będzie zwiększana. Warto dodać, że software zawiera już nieaktualne poprawki bezpieczeństwa z października.

