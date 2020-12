Pixel 6 to nowy smartfon Google na 2021 rok. Jaki będzie jego design? To może nam ujawniać patent. Zobaczmy, jak może wyglądać model Google Pixel 6.

Google Pixel 6 to smartfon, który zapewne zobaczymy jesienią 2021 roku. Jakiś czas temu w sieci pojawił się render, z którym wiązano to urządzenia, ale my mieliśmy odmienne zdanie. Teraz znaleziono patent, który dostrzeżono na stronie USPTO (Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych). Czyżby taki miał być design telefonu?

Schemat dołączony do patentu widzimy poniżej. Z tyłu obudowy jest znany nam już projekt aparatu fotograficznego. Z przodu jednak pojawia się ciekawy design. Nie ma tu wcięcia w ekranie, gdzie mogłaby zostać umieszczono kamerka do selfie. Rozwiązania są więc dwa. Pierwsze to wyskakujący aparat. Drugi schowany pod ekranem, jak to jest w ZTE Axon 20 5G.

To nie musi być design Google Pixel 6

Pamiętajmy, że różne firmy patentują przeróżne rozwiązania. To wcale jednak nie oznacza, że taki design planowany jest dla modelu Google Pixel 6. Rzeczywisty projekt tego smartfona poznamy pewnie dopiero za kilka miesięcy. Obecnie jest jeszcze zbyt wiele czasu do premiery, aby dochodziło do takich przecieków.

