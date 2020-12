Redmi Note 9 Pro 5G to smartfon, który cieszy się dużym wzięciem. Xiaomi sprzedało ponad milion sztuk serii. To zasługa niskiej ceny Redmi Note 9 Pro 5G.

Redmi Note 9 Pro 5G i dwa tańsze smartfony z tej serii debiutowały pod koniec listopada. Xiaomi może mieć powody do zadowolenia. Firma pochwaliła się na łamach społecznościówki Weibo, że do tej pory sprzedano już ponad milion sztuk tych telefonów. To naprawdę świetny wynik.

Duże znaczenie odegrała tutaj niska cena. Wszak Redmi Note 9 Pro 5G w Chinach dostępny jest od 1599 juanów (ok. 900 zł). Natomiast w przypadku modelu 4G zaczynają się od tylko 999 juanów (ok. 560 zł). Są więc naprawdę atrakcyjne i nie dziwi, że sprzedają się tak dobrze.

Redmi Note 9 Pro 5G w Europie ma pojawić się pod inną nazwą. Jest możliwe, że nawet marką, bo może trafić pod banderą Xiaomi. Dokładne plany firmy w tym zakresie nie są jednak znane. Dane techniczne smartfona Redmi Note 9 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

