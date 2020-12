MIUI 12.5 to nadchodząca aktualizacja nakładki Xiaomi. Zobaczymy ją jeszcze przed MIUI 13. Potem przyjdzie czas na skupienie się na nowym oprogramowaniu.

MIUI 12.5 to aktualizacja, nad którą obecnie pracuje Xiaomi. Będzie to większe uaktualnienie nakładki, które zobaczymy jeszcze przed wydaniem dużej wersji, którą będzie MIUI 13. To ostatnie oprogramowanie zostanie zaprezentowane w drugim kwartale 2021 roku. Firma już skupia się na wydaniu z numerkiem 12.5, o czym zresztą poinformowano społeczność skupioną wokoło programu pilotażowego, w którym można testować nowości. Jeszcze zanim te zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników telefonów chińskiej marki.

Na razie udostępnione instrukcje powiązane z testami wersji z numerem 12.5. Niedługo oprogramowanie będzie można testować. Xiaomi ma w planach udostępnienie go jeszcze przed dużą trzynastką. Kiedy więc to nastąpi?

Aktualizacja MIUI 12.5 przed MIUI 13, czyli kiedy

Wygląda na, że MIUI 12.5 pojawi się najpóźniej w drugim kwartale przyszłego roku. Xiaomi może jednak je udostępnić na przykład ciut wcześniej, a więc jeszcze w pierwszym kwartale. Cóż, na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nowości poznamy w momencie, gdy oprogramowanie trafi w ręce testerów. Wtedy wszystko stanie się jasne.

