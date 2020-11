MIUI 13 to nowa nakładka Xiaomi. Dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się jej prezentacja. Nowe wersja zadebiutuje w drugim kwartale. Potem ruszy beta MIUI 13.

MIUI 13 to nadchodząca nakładka Xiaomi, która jest w przygotowaniu od jakiegoś czasu. W międzyczasie firma cały czas rozwija dwunastą odsłonę oprogramowania. Prace nad kolejną edycją software są już prowadzone. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się prezentacja. Ma to nastąpić za kilka miesięcy.

Informację o tym, kiedy ma zadebiutować MIUI 13, przekazał jeden z moderatorów oficjalnego forum Xiaomi. Sam chiński gigant publicznie się tym jeszcze nie chwali. Oficjalna zapowiedź w drugim kwartale jest jednak jak najbardziej prawdopodobna. Wszak premiera tegorocznej edycji odbyła się w maju.

Te smartfony powinny dostać aktualizację nakładki Xiaomi MIUI 13

Oficjalna lista smartfonów, które otrzymają uaktualnienie do MIUI 13, nie jest jeszcze znana. Mamy jednak nieoficjalny wykaz. Obejmuje on naprawdę wiele smartfonów Xiaomi i współistniejących marek. Widzicie go poniżej.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10 5G Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9i

Redmi 9 Prime

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO X2 Pro

POCO C3

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3S

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

