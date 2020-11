Galaxy Z Flip 3 to składany smartfon, który zadebiutuje w 2021 roku. Wiemy, jaki ma otrzymać ekran. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Flip 3 to składany smartfon, którego premiery spodziewamy się w 2021 roku. Koreańczycy planują wprowadzić liczne udoskonalenia względem dwóch generacji tego modelu wprowadzonych do oferty w tym roku. Dowiadujemy się, że obejmą one także ekran. Czego mamy się spodziewać?

Samsung Galaxy Z Flip 3 ma dostać składany ekran o przekątnej 6,9 cala. Wyświetlacz otrzyma nową powłokę UTG, która ma zapewnić lepszą wytrzymałość. Poza tym ma być w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Z tyłu obudowy ma także pojawić się znacznie większy dodatkowy ekranik.

Kompletna specyfikacja modelu Samsung Galaxy Z Flip 3 na razie tajemnicą

Wszystkie informacje o specyfikacji składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 3 nie są na razie jeszcze znane. Źródło jednak wspomina także o baterii. Ma to być akumulator o pojemności 3900 mAh. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Pewnie poznajemy je bliżej planowanej premiery. Ta ma jednak odbyć się później niż w styczniu, gdzie zobaczymy serię S21.

