Huawei Mate X2 to składany smartfon, który jest coraz bliżej. Dostrzeżono go na stronie TENAA. Jednak specyfikacja Huawei Mate X2 pozostaje tajemnicą.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Jego debiut musi być coraz bliżej, o czym świadczy pojawienie się tego modelu na stronie chińskiego urzędu TENAA. Wcześniej gościł u 3C. Specyfikacja techniczna na razie jeszcze nie wyciekła. Pojawienie się telefonu na stronach urzędów przybliża go jednak do premiery.



Huawei Mate X2 na stronie TENAA pojawił się pod dwoma nazwami. Są to modele oznaczone jako TET-AN00 oraz TET-AN10. Za jakiś czas chiński urząd udostępni więcej informacji. W tym zdjęcia i specyfikację składanego smartfona.



Składany smartfon Huawei Mate X2 w przyszłym kwartale



Spodziewamy się, że Huawei Mate X2 zostanie zaprezentowany dopiero w przyszłym kwartale. Składany smartfon otrzyma lepszy wyświetlacz i mocne podzespoły. Wśród nich będzie procesor HiSilicon 9000 5G, który jest naprawdę bardzo wydajny. Stało się to możliwe m.in. za sprawą zaawansowanej litografii 5 nm. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wygląd i specyfikację z pewnością poznamy jeszcze przed premierą.

