Nokia C1 Plus w przecieku. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Nokia C1 Plus to nowy smartfon HMD Global z systemem Android Go. Znana jest już częściowa specyfikacja modelu. Zobaczmy, co zaoferuje Nokia C1 Plus.

Nokia C1 Plus to tańszy smartfon HMD Global, który wkrótce ma zadebiutować na terenie Indii. Będzie to model z systemem Android Go. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy, co ten telefon zaoferuje.

Nokia C1 Plus to prosty smartfon. Otrzyma 5,45-calowy ekran o rozdzielczości HD+ oraz proporcjach 18:9. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 1,4 GHz. Nazwa konkretnego układu nie jest jednak znana. Będzie on wspomagany tylko przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 16 GB z opcją rozbudowy kartą microSD o pojemności do 64 GB.

Ponadto wiemy, że HMD Global w smartfonie Nokia C1 Plus umieścił baterię o pojemności 2500 mAh. Główny aparat ma mieć sensor 5 MP. Telefon ma być dostępny w czerwonym lub niebieskim kolorze obudowy. Dane techniczne modelu Nokia C1 Plus znajdziecie poniżej.

Nokia C1 Plus – specyfikacja techniczna

5,45-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 1,4 GHz

1 GB pamięci operacyjnej RAM

16 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 64 GB

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 5 MP

bateria o pojemności 2500 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB

Android Go

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło