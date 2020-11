Xiaomi Mi 11 to flagowiec, który został dostrzeżony w Geekbench. Baza benchmarku ujawnia nam procesor Snapdragon 875. Kiedy spodziewać się Xiaomi Mi 11?

Xiaomi Mi 11 to flagowiec, który zostanie zaprezentowany już w przyszłym kwartale. Spodziewamy się, że dostanie procesor Snapdragon 875, czyli nowy SoC Qualcomma dla górnopółkowych telefonów. Teraz jeden z prototypów został dostrzeżony w bazie Geekbench.

W bazie popularnego benchmarku dostrzeżono urządzenie o nazwie kodowej M2012K11C. Skąd wiemy, że ten testowany Xiaomi Mi 11 ma właśnie układ Snapdragon 875? W szczegółach pojawia się nazwa GPU i jest to Adreno 660. Jak dobrze wiemy, w procesorze dla tegorocznych flagowców umieszczono Adreno 650. To pozwala nam przypuszczać, że mamy do czynienia z najnowszym SoC.

Xiaomi Mi 11 z układem Snapdragon 875 i tylko 6 GB RAM

Testowany w Geekbench prototyp miał tylko 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Tak więc jest to zapewne wczesna wersja inżynieryjna, gdzie producent sprawdza układ Snapdragon 875. W finalnej wersji smartfona Xiaomi Mi 11 spodziewajmy się jej więcej. Pewnie w standardzie będzie to 12 GB RAM-u.

Wiemy, że Samsung Galaxy S21, który to też na wybranych rynkach dostanie układ Smapdragon 875, ma zadebiutować w połowie stycznia. Jest bardzo możliwe, że premiera Xiaomi Mi 11 też zostanie przyspieszona. Tym bardziej, że ma to być pierwszy smartfon chińskiego producenta z nowym SoC Qualcomma. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

źródło (via)