Motorola Moto G 5G w przecieku. Jest częściowa specyfikacja

Motorola Moto G 5G to nowy smartfon marki. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o Motoroli Moto G 5G.

Motorola Moto G 5G wkrótce dołączy do modelu z dopiskiem Plus. Smartfon doczekał się przecieku. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co to urządzenie ma zaoferować. Będzie to dosyć duży smartfon.

Motorola Moto G 5G ma 6,66-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Pojawi się także przycisk do włączania Asystenta Google.

Wiemy też, że Motorola Moto G 5G ma aparat z głównym sensorem Samsung GM1 48 MP. Są też dwa dodatkowe obiektywy z matrycami 8 i 2 MP. Przednia kamerka ma robić w selfie w jakości 16 MP. Dane techniczne modelu Motorola Moto G 5G znajdziecie poniżej.

Motorola Moto G 5G – specyfikacja techniczna

6,66-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.8 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.2

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android

