Moto G 5G Plus to nowy smartfon marki Motorola, który debiutuje również w Polsce. Telefon jest ciekawy i zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Polska cena Moto G 5G Plus wydaje się być atrakcyjna. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 765.

Moto G 5G Plus nowy smartfon, którego polska cena została ustalona na poziomie 1899 złotych. Dotyczy to mocniejszej konfiguracji telefonu z 6 GB pamięci RAM, który to będzie można kupić w kraju od 8 lipca. Zobaczmy więc, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Motorola Moto G 5G Plus ma 6,7-calowy ekran CinemaVision o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 765 z 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca (w Polsce będzie dostępny tylko ten drugi wariant). Jest też duża bateria o pojemności 5000 mAh.

Moto G 5G Plus ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiekty szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę do makro 5 MP oraz czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat składa się z sensorów 16 i 8 MP. Jest też NFC. Dane techniczne modelu Motorola Moto G 5G Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Moto G 5G Plus – dane techniczne

6,7-calowy ekran CinemaVision o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10

