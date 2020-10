Nokia 10 to kolejny flagowiec HMD Global. Smartfon został wymieniony w dokumentacji Finów. Kiedy możemy zobaczyć smartfona Nokia 10 i co o nim wiemy?

Nokia 10 to prawdopodobny flagowiec HMD Global, który został wymieniony we wewnętrznej dokumentacji firmy. Ta przedostała się do sieci. Skupiona jest wokoło współpracy z Google, która została zacieśniona. Wiemy, że tego lata właściciel Androida zainwestował w Finów dużo pieniędzy.

Sam smartfon Nokia 10 został wspomniany w tych dokumentach kilka razy. Jednak bez żadnych konkretnych szczegółów. Jednak istotne jest to, że HMD Global wspomina tylko o tym telefonie. To oznacza, że ma on odegrać ważą rolę w strategii marki i zapewne jest to flagowiec.

Nokia 10 to flagowiec, którego HMD Global prędko nie pokaże

Nokia 10 to flagowiec, którego zapewne nie zobaczymy już w tym roku. Najpewniej HMD Global będzie chciało go zaprezentować w przyszłym roku. Spodziewajmy się procesora Qualcomm Snapdragon 875. Aparat fotograficzny może dostać główny sensor z matrycą 108 MP. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Smartfon na razie owiany jest dużą tajemnicą i na jego temat wiadomo bardzo niewiele.



