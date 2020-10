Redmi Note 10 Pro może mieć coś wspólnego z Xiaomi Mi 10T Pro. To aparat, a raczej jego główny sensor 108 MP. Sugerują to nowe plotki wprost z Chin.

Redmi Note 10 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe plotki mówią o tym, że może otrzymać aparat podobny częściowo do tego, który ma Xiaomi Mi 10T Pro zmierzający do Polski. Przecieki mówią, że ma to być główny sensor z matrycą 108 MP. Nie zostały jednak dokładnie sprecyzowane.

Jeśli Redmi Note 10 Pro dostanie ten sam główny sensor, który ma Xiaomi Mi 10T Pro, to będzie to spory zaskoczeniem. Z pewnością jednak takim na plus. Wszak na rynku mało jest modeli z takimi kamerami. Ponadto aparat 108 MP kojarzony jest z flagowcami, a nie średniakami.

Redmi Note 10 Pro nie będzie przebrandowanym Xiaomi Mi 10T Pro

Jeśli komuś wydaje się, że Redmi Note 10 Pro będzie w rzeczywistości przebrandowanym Xiaomi Mi 10T Pro, to nie ma co na to liczyć. Tak się nie stanie. Będzie to smartfon z niższej półki cenowej. Wiemy, że ma dostać jeden z nowych procesorów MediaTeka. Nie zabraknie też modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Xiaomi Mi 10T Pro wkrótce będzie dostępny w Polsce. Natomiast data premiery Redmi Note 10 Pro nadal jest tajemnicą. Wiemy tylko, że debiut ma odbyć się jeszcze jesienią. Kompletna specyfikacja nie jest znana. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

