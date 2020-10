OnePlus 8T to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem są oficjalne tapety. Tła te pochodzą z oprogramowania telefonu OnePlus 8T.

OnePlus 8T jest już blisko i ostatnio pozował na renderach producenta etui. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem mamy okazję pobrać tapety z oprogramowania nowego smartfona. Znaleziono je w zasobach teł producenta w wersji z numerkiem 2.0.1.200916023912, które można znaleźć na APK Mirror.

Nowe tapety dla modelu OnePlus 8T widoczne są poniżej. Jest to 10 różnych teł utrzymanych w tym samym stylu. Możecie je sobie pobrać już teraz. Co ciekawe, potwierdzają też rozdzielczość ekranu smartfona. Będzie to 1080 x 2400 pikseli.

OnePlus 8T nie skrywa przed nami już byt wielu tajemnic. Specyfikacja techniczna smartfona wyciekła do sieci już wcześniej. Dokładna cena na razie nie jest znana, ale plotki mówią, że ma być ciut wyższa względem poprzednika. Znane dane techniczne modelu OnePlus 8T znajdziecie poniżej.

OnePlus 8T – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat 48 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

źródło