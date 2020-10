LG K92 5G na renderze. Ma dziwny aparat fotograficzny

LG K92 5G to smartfon, który wkrótce dołączy do portfolio koreańskiej marki. Urządzenie doczekało się przecieku. Są to rendery, które opublikował Evleaks, czyli Evan Blass. Na nich mamy okazję zobaczyć nowy smartfon producenta z kilku różnych stron. Rzućmy sobie na to okiem.

LG K92 5G widoczny jest poniżej. Render ujawnia nam, że z przodu znajduje się ekran z wyśrodkowanym u góry otworem dla kamery do selfie. Następnie mamy tył. Plecki są z pewnością ciekawe i widzimy, że Koreańczycy chcieli pokazać coś nowego. Aparat fotograficzny składa się z czterech obiektywów. Jest też duża lampa doświetlającą, która składa się z czterech diod. Wygląda to dosyć nietypowo.

Specyfikacja LG K92 5G nie jest znana

Mamy render prasowy LG K92 5G. Dokładnie jest to smartfon dla amerykańskiego Cricket Wireless. Można dostrzec informację o głównym sensorze z matrycą 64 MP. Jednak specyfikacja tego telefonu pozostaje tajemnicą. Ekran to najpewniej panel o rozdzielczości Full HD+. Jednak pozostałe parametry tego telefonu na razie nie są znane.

