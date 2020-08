Sony Xperia 5 II 5G to nowy flagowiec Japończyków, którego premiera jest blisko. Sprzęt doczekał się przecieku i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i potrójny aparat z sensorami 12 MP. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Sony Xperia 5 II 5G.

Sony Xperia 5 II 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Ostatnio mogliśmy zobaczyć go na renderze. Premiera ma odbyć się 17 września. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna i ta ujawnia nam ciekawe udoskonalenia względem poprzednika.

Sony Xperia 5 II 5G ma 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Ciekawym usprawnieniem jest wprowadzenie odświeżania obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, ale można je rozbudować z użyciem kart microSD.

Ponadto Sony Xperia 5 II 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Producent zastosował tu połączenie sensorów 12 MP. Ten główny to pewnie Exmor RS i znajdziemy tu też teleobiektyw i obiektyw szerokokątny. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Znane dane techniczne modelu Sony Xperia 5 II 5G znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 5 II 5G – dane techniczne

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP f/1.7 + 12 MP + 12 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android

