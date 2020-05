Xperia 5 II 5G to nowy flagowiec Sony, którego premiera jest blisko. Smartfon nie będzie tak duży, jak wiele obecnych smartfonów ze Snapdragonem 865. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu Sony Xperia 5 II 5G. Urządzenie otrzyma poczwórny aparat fotograficzny oraz 6,1-calowy ekran.

Sony Xperia 5 II 5G doczekała się przecieku. Urządzenia spodziewaliśmy się wcześniej. Jednak jego premiera dopiero cały czas przed nami. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy więc, co to urządzenie będzie miało do zaoferowania.

Sony Xperia 5 II 5G ma 6,1-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Bateria ma pojemność 3800 mAh. Jest też modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji.

Ponadto Sony Xperia 5 II 5G otrzyma poczwórny aparat fotograficzny. Kamera będzie składać się z trzech sensorów 12 MP oraz ToF. Wizualnie ma nawiązywać do modelu 1 II. Znane dane techniczne smartfona Sony Xperia 5 II 5G znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 5 II 5 G – dane techniczne

6,1-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 21:9

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 3 x 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 3800 mAh

Wo-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

157 x 68 x 7.,9 mm

Android 10

