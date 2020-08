Xperia 5 II 5G to nowy flagowiec Sony, którego premiera pewnie odbędzie się we wrześniu. W sieci pojawił się render smartfona i ten mocno przypomina poprzednika. Telefon ma ekran o proporcjach 21:9 i potrójny aparat fotograficzny. Co ciekawe, na bocznej ramce modelu Sony Xperia 5 II 5G są aż cztery przyciski.

Sony Xperia 5 II 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wtedy w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Teraz mamy okazję rzucić okiem na oficjalny render flagowca. Pochodzi on z materiałów prasowych producenta i został udostępniony przez Evleaks, czyli Evana Blassa.

Sony Xperia 5 II 5G jest telefonem podobnym do poprzednika. Widzimy tu ekran o proporcjach 21:9 bez żadnych wcięć. Nad wyświetlaczem jest trochę miejsca i przednia kamerka znajduje się w tym miejscu. Następnie mamy aparat fotograficzny z trzema obiektywami i dodatkowymi elementami. Ciekawy jest także bok smartfona.

Jeśli się przyjrzycie, to na bocznej ramce Sony Xperia 5 II 5G zobaczycie sporo przycisków. Od góry mamy te od głośności, potem włącznik z czytnikiem linii papilarnych, a potem jeszcze dwa. Pewnie będą one służyć do włączania Asystenta Google i aparatu, ale o tym przekonamy się z czasem. Premiera powinna odbyć się we wrześniu i znane dane techniczne telefonu Sony Xperia 5 II 5G znajdziecie poniżej.

Sony Xperia 5 II 5G – dane techniczne

6,1-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 21:9

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 3 x 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 3800 mAh

Wo-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

źródło