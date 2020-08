Samsung Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon, którego przedsprzedaż rozpocznie się na początku września. Firma zaprasza na wydarzenie Unpacked Part 2, które poświęci temu modelowi. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Cena telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2 na razie nie jest znana, ale zapewne nie będzie niska.

Samsung Galaxy Z Fold 2 został zapowiedziany na początku miesiąca, ale okazuje się, że producent poświęci mu jeszcze jedno wydarzenie. To Unpacked Part 2, które odbędzie się 1 września. Będzie to specjalna konferencja online. Tego samego dnia ma także ruszyć przedsprzedaż i dowiemy się w końcu, jaka jest cena nowego telefonu.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 2 nie została jeszcze potwierdzona przez producenta. Wiemy jednak, że wyniesie około 2 tysięcy euro. Nie ma co się łudzić, że składany smartfon będzie tańszy. Tym bardziej, że względem poprzednika dostał wiele udoskonaleń, które obejmują nie tylko ekran. Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon, który niedawno mogliśmy zobaczyć na wideo. Co ciekawe, pojawiła się nawet pierwsza recenzja. O tym urządzeniu wiadomo już sporo. Gdy ruszy przedsprzedaż, to poznamy ostatnie szczegóły. Dane techniczne telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2 znajdziecie poniżej. Tymczasem w przygotowaniu są już trzy nowe modele.



Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – dane techniczne



7,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2208 x 1768 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

6,23-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 816 x 2260 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

2x kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

279 gramów

Android 10 z One UI 2

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło